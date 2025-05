Giustizia l’appello dei sordi | Ancora troppe barriere

In un incontro pionieristico al Palazzo di Giustizia di Milano, si è discusso delle sfide che affrontano i dipendenti sordi nei tribunali. Con 27 barriere ancora esistenti, l'appello di Andrea Gianni mette in luce l'urgenza di una maggiore attenzione e formazione, affinché i diritti di questa comunità vengano finalmente rispettati e per garantire loro un posto attivo e significativo nel mondo della pubblica amministrazione.

di Andrea Gianni MILANO Solo negli uffici giudiziari milanesi sono 27, e chiedono maggiore attenzione e formazione per evitare di rimanere ai margini. Un inedito incontro, a Palazzo di giustizia, ha affrontato il tema dei diritti dei dipendenti sordi, inseriti negli organici della pubblica amministrazione nell’ambito dei programmi per l’ inclusione lavorativa. "Tra le principali richieste quelle di corsi di formazione per la Lis, la lingua italiana dei segni – spiega Lino Gallo, coordinatore giustizia della UilPa Milano che ha organizzato l’assemblea – perché siano sempre più inseriti negli uffici e non emarginati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giustizia, l’appello dei sordi: "Ancora troppe barriere"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giustizia, l’appello dei sordi: "Ancora troppe barriere" - L’assemblea e le testimonianze: noi emarginati, serve formazione efficace. Negli uffici milanesi sono 27, inseriti attraverso programmi per l’inclusione. Da ilgiorno.it

Omicidio Monopoli, papà Giuseppe: Troppe famiglie attendono giustizia - Alla Camera con famiglia Pozzi i genitori del 26enne ucciso a Foggia Roma, 21 mar. (askanews) - "Devi lottare per avere giustizia dopo ... per un nuovo processo d'appello e per noi inizia una ... Lo riporta msn.com

Pochi giudici di pace, troppe cause: a rischio la giustizia di prossimità - Pochi magistrati in servizio, appena il 35% di quelli previsti nelle piante organiche. Un numero di procedimenti in carico elevato e destinato ad aumentare con le nuove competenze in arrivo tra un ... Secondo ilsole24ore.com

Alberto Sordi troppo forte