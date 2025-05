Giuseppe Pendolino in tour | visita al raduno dei vigili del fuoco e al Quisquina cheese festival

Giuseppe Pendolino, presidente del Libero consorzio, ha partecipato con entusiasmo alla giornata conclusiva del raduno regionale dei vigili del fuoco e al Quisquina Cheese Festival. In compagnia delle autorità civili, politiche e militari, ha preso parte al corteo finale delle delegazioni, celebrando così il coraggio e la dedizione dei vigili del fuoco, mentre il festival ha messo in risalto le prelibatezze casearie locali.

Il presidente del Libero consorzio Giuseppe Pendolino ha partecipato giornata finale del raduno regionale dei vigili del fuoco e al Quisquina cheese Festival. In mattinata, insieme alle autorità civili, politiche e militari della città , ha preso parte al corteo finale delle delegazioni del raduno... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Giuseppe Pendolino in tour: visita al raduno dei vigili del fuoco e al Quisquina cheese festival

Cosa riportano altre fonti

Debiti per dieci milioni di euro, dissesto dietro l'angolo al Comune di Aragona - Con una conferenza stampa fissata per venerdì 20 aprile, il sindaco Giuseppe Pendolino chiarirà i passi successivi alla dichiarazione di dissesto. "Ho voluto indire una conferenza per spiegare ai ... Da agrigentonotizie.it

Luxury Czech Train with UNIQUE Seating - SuperCity Pendolino Review!