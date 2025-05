Giulio Tremonti presenta il suo saggio Guerra o pace alla Casa del vento di Bagnoregio

Mercoledì 28 giugno, alle ore 18, la Casa del Vento di Bagnoregio ospiterà la presentazione del nuovo saggio di Giulio Tremonti, "Guerra o pace". L'evento, moderato dal prof. Luigi Di Gregorio, vedrà la partecipazione del sindaco Luca Profili e del deputato Mauro Rotelli. Un'occasione per esplorare le riflessioni dell'autore sulle sfide geopolitiche attuali e il futuro delle relazioni internazionali.

Mercoledì 28 giugno, alle ore 18, presso la Casa del vento di Bagnoregio, il professor Giulio Tremonti presenta il suo ultimo saggio "Guerra o pace". Partecipano ed introducono l'evento, moderato dal prof. Luigi Di Gregorio, il sindaco Luca Profili e il deputato Mauro Rotelli. Il saggio si... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Giulio Tremonti presenta il suo saggio "Guerra o pace" alla Casa del vento di Bagnoregio

Giulio Tremonti: «Vidi Berlusconi in poltrona, era quella della Thatcher» - Come tutti i simpatici consegnati alla cronaca come antipatici, Giulio Tremonti non riesce a resistere ... non soltanto l’aspetto tecnico del suo piano ma anche il coraggio da lei dimostrato ... Lo riporta corriere.it

Giulio Tremonti - Riforma fiscale 2021, per quanto sia necessaria, ad oggi le priorità del Governo devono essere altre: ecco i dettagli dell’intervista di Money.it al professore ed ex ministro dell’economia Giulio ... Riporta money.it

Perché consiglio l’ultimo libro di Giulio Tremonti - La proposta finale che Giulio Tremonti indica nel suo bel libro, è l’idea di avviare una grande campagna politica dal basso per puntare a superare l’attuale assurda costruzione dell’Unione ... Segnala formiche.net