Giuliano UGL | Dal Ministero della Salute apertura per contratto unico degli operatori Governo lavori per un provvedimento epocale

Il Ministero della Salute annuncia un passo storico verso la creazione di un contratto unico per gli operatori sanitari, sia pubblici che privati. Stefano Moriconi, capo della Segreteria tecnica, ha sottolineato l'importanza di questo confronto, aprendo la strada a un provvedimento destinato a trasformare il panorama della sanitĂ in Italia. L'incontro rappresenta un'opportunitĂ di integrazione e riconoscimento per tutti gli operatori del settore.

“L'apertura del Ministero della Salute all'avvio di un confronto per arrivare ad un contratto unico della sanitĂ , che coinvolga quindi gli operatori del pubblico e del privato, è un momento epocale. Le parole del capo della Segreteria tecnica del Dicastero, Stefano Moriconi, durante l'incontro avuto con una nostra delegazione al margine dello sciopero del 22 maggio, non lasciano spazi a interpretazioni. Finalmente viene manifestata la volontĂ di porre tutti i professionisti della sanitĂ sullo stesso piano per dare uguale dignitĂ e diritti. Il percorso, per ora nella forma di ipotesi, potrĂ essere lungo e non deve mettere in discussione le attuali trattative per i rinnovi di accordi che, nel frattempo, dovranno seguire il loro corso... 🔗 Leggi su Iltempo.it