Giulia Stabile e Matthew di Amici stanno insieme? Mew reagisce male

Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata su un presunto triangolo amoroso tra Giulia Stabile, Matthew e Mew, ex allievi di "Amici di Maria De Filippi". Le recenti rivelazioni e le reazioni sui social stanno alimentando il gossip, lasciando i fan particolarmente curiosi riguardo alla situazione romantica dei tre giovani. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda.

Si è creato un triangolo amoroso tra ex allievi di Amici di Maria De Filippi? In queste ore si parla di Giulia Stabile, Matthew e Mew, al centro di alcune indiscrezioni che fanno decisamente insospettire. Tutto è nato in queste ore, quando la ballerina del talent show ha iniziato a condividere alcuni contenuti su Instagram in compagnia di Matteo Rota – questo il suo nome completo – e a un altro amico. I tre si sono divertiti in mezzo alla natura, tra gli animali, come le giraffe. Non solo, qualche tempo fa sono stati anche beccati a un concerto in atteggiamenti che lasciavano pochi spazi ai dubbi... 🔗 Leggi su Latuafonte.com