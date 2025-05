Giulia Salemi a Sarabanda conquista con l’abito chic | brand e costo

Giulia Salemi ha catturato l'attenzione nella prima puntata di Sarabanda Celebrity, andata in onda il 25 maggio 2025 su Italia 1. Con un abito chic e raffinato, ha brillato sul palco del celebre show condotto da Enrico Papi. Scopriamo insieme il brand del suo look e il costo che ha lasciato tutti senza parole.

Nella prima serata del 25 maggio 2025, il pubblico di Italia 1 ha rivisto in TV Giulia Salemi, con la prima puntata di Sarabanda Celebrity. Lo show, condotto da Enrico Papi, è tornato sul piccolo schermo questa volta con un cast composto da personaggi noti, divisi in una squadra femminile e in una maschile. Nel team delle donne c'era appunto Giulia, che ha conquistato tutti con il suo look chic ed elegante, ma anche molto semplice. Sempre sfoggiando il suo sorriso, la Salemi continua a essere una conferma per i suoi fan che la sostengono in qualunque suo successo.

