giulia pauselli e romeo chi sono la compagna e il figlio di marcello sacchetta

Marcello Sacchetta, noto volto del talent show "Amici", ha trovato l’amore in Giulia Pauselli, conosciuta nel 2013. Insieme hanno costruito una vita piena di affetto e, nel 2022, hanno accolto il loro primo figlio, Romeo Maria. Scopriamo di più sulla dolce famiglia e sul significato del nome scelto per il loro bambino.

Ad Amici Marcello Sacchetta ha trovato l’ amore con Giulia Pauselli. I due fanno coppia fissa dal 2013, anno in cui si conobbero nel talent. Nel 2022, la coppia annunciò di aspettare un figlio e nello stesso anno, il 30 agosto, nacque Romeo Maria : “ Il nome scelto per nostro figlio rappresenta l’amore – aveva confidato la ballerina -, l a storia di Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta al mondo, per coronare anche la relazione tra me e Marcello”. In passato Giulia e Marcello affrontarono anche una crisi di coppia, che non nascosero ai loro fan, ma ne parlarono apertamente: “Quando un rapporto si rompe o si fortifica o si distrugge tutto – raccontava Sacchetta -... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it