Giugliano parla il nuovo sindaco D’Alterio | È la vittoria di tutti Ora al lavoro per la città

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano, e celebra la sua vittoria come un successo collettivo. Nel suo primo discorso, l'ex candidato del Partito Democratico ha mostrato entusiasmo e determinazione per avviare grandi progetti a beneficio della città. Con una chiara volontà di lavorare insieme alla comunità, D’Alterio si appresta a guidare Giugliano verso nuove sfide e opportunità.

“Ce l’abbiamo fatta. È la vittoria di tutti, di tutta la squadra. Abbiamo grandi progetti per Giugliano”. Con queste parole, pronunciate a caldo dal comitato elettorale del Partito Democratico in via Aniello Palumbo, Diego D’Alterio ha commentato la sua elezione a sindaco della terza città della Campania. Ha totalizzato il 53% dei voti. Pianese invece . L'articolo Giugliano, parla il nuovo sindaco D’Alterio: “È la vittoria di tutti. Ora al lavoro per la città” Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, parla il nuovo sindaco D’Alterio: “È la vittoria di tutti. Ora al lavoro per la città”

