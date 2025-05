Giugliano è Diego D’Alterio il nuovo sindaco | decisivi i voti della fascia costiera

Diego D'Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano, vincendo le elezioni contro Giovanni Pianese. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto un successo decisivo grazie ai voti della fascia costiera, segnando un cambio significativo nella politica locale. Dopo un acceso testa a testa, lo spoglio elettorale ha confermato la sua vittoria, promettendo nuovi sviluppi per la città.

È Diego D'Alterio il nuovo sindaco di Giugliano. Il candidato del centrosinistra ha avuto la meglio su Giovanni Pianese, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Giugliano, è Diego D'Alterio il nuovo sindaco: decisivi i voti della fascia costiera Dopo un iniziale testa a testa, lo spoglio elettorale ha subito posto D'Alterio in vantaggio sull'avversario.

