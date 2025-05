Giugliano D' Alterio annuncia la vittoria al primo turno | Risultato che parla chiaro

Diego Nicola D'Alterio, candidato del centrosinistra, celebra la sua vittoria al primo turno delle Elezioni Comunali di Giugliano 2025. Con un'affermazione netta, D'Alterio sottolinea la volontĂ della cittadinanza di proseguire verso il cambiamento, affermando: "Giugliano ha scelto. Questa cittĂ non vuole tornare indietro." Un risultato che segna un importante passo per il futuro della comunitĂ .

Il candidato del centrosinistra Diego Nicola D'Alterio annuncia la sua vittoria al primo turno alle Elezioni Comunali di Giugliano 2025. "Giugliano ha scelto. Abbiamo vinto al primo turno con una forza travolgente, con un risultato che parla chiaro: questa cittĂ non vuole tornare indietro... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giugliano, D'Alterio annuncia la vittoria al primo turno: "Risultato che parla chiaro"

Cosa riportano altre fonti

Provincia al voto, si eleggono i sindaci in cinque Comuni: tutti i nomi; GIUGLIANO CON IL FIATO SOSPESO: SI ATTENDEVA PER OGGI IL RESPONSO SULLO SCIOGLIMENTO. C'E' ARIA DI BISCOTTO O PASTETTA PER ANDARE A VOTARE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano: il candidato del centrosinistra eletto con il 53% dei voti - D'Alterio, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: sconfitto il candidato di centrodestra Giovanni ... 🔗Si legge su fanpage.it

Elezioni Giugliano, plebiscito per D’Alterio in fascia costiera: che mazzata per il centrodestra - Elezioni Giugliano. Diego D'Alterio è a un passo dalla vittoria, in realtà manca soltanto la certezza della matematica ... 🔗Secondo internapoli.it

Elezioni Giugliano, Diego D’Alterio avanti di oltre 4mila voti, verso la vittoria al primo turno - Elezioni Giugliano, dati parziali: Diego D'Alterio supera quota 15mila voti, Pianese staccato di oltre 3mila preferenze ... 🔗Si legge su internapoli.it

TG Club Speciale Giugliano Al Voto: Diego D'Alterio