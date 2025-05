Giubileo delle bande a Roma l’intercomunale Bellini di Joppolo si è esibita a San Giovanni in Laterano

L’intercomunale "Vincenzo Bellini" di Joppolo Giancaxio ha partecipato al Giubileo delle bande a Roma, esibendosi nella storica basilica di San Giovanni in Laterano. Il gruppo ha inoltre preso parte a un pellegrinaggio per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco e ha sfilato da Castel Sant'Angelo verso via della Conciliazione, dimostrando il forte legame tra musica, cultura e fede.

🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Giubileo delle bande a Roma, l'intercomunale "Bellini" di Joppolo si è esibita a San Giovanni in Laterano

