Gite scolastiche in sicurezza i Carabinieri bloccano autobus non idoneo alla circolazione

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Baiano hanno fermato un autobus di una ditta locale durante controlli legati al protocollo "Gite scolastiche in sicurezza". Il veicolo, risultato non idoneo alla circolazione a causa di usura, mette in risalto l'importanza della sicurezza nel trasporto degli studenti durante le gite scolastiche.

