Gita scolastica bloccata | autobus con pneumatici usurati fermato dai Carabinieri

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno bloccato un autobus con pneumatici usurati, pronto a trasportare 60 studenti per una gita scolastica. L'intervento rientra nel protocollo "Gite scolastiche in sicurezza", mirato a garantire la sicurezza dei giovani viaggiatori. In questo articolo, approfondiamo i dettagli dell'operazione e l'importanza di controlli adeguati sui mezzi di trasporto scolastico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”, hanno fermato un autobus di una ditta locale, pronto a trasportare circa 60 studenti per una gita fuori regione. Durante il controllo, il mezzo è risultato non idoneo alla circolazione a causa dell’eccessiva usura dei pneumatici. Alcuni alunni erano giĂ saliti a bordo quando è stato disposto il blocco della partenza. Gli studenti hanno atteso sul posto l’arrivo di un secondo autobus, idoneo, che ha permesso loro di partire in sicurezza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gita scolastica bloccata: autobus con pneumatici usurati fermato dai Carabinieri

