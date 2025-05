Giro d' Italia e lavori per le strade | come cambia la viabilità a Lecco

Questa settimana, Lecco si prepara ad accogliere il Giro d'Italia, con importanti modifiche alla viabilità programmate per garantire il regolare svolgimento della tappa del 29 maggio. Le chiusure stradali e le variazioni nel traffico influenzeranno la città, rendendo fondamentale per residenti e visitatori informarsi sulle nuove disposizioni per muoversi agevolmente durante l'evento. Scopri tutte le dettagliate modifiche in arrivo.

Sono numerose le modifiche alla viabilità in programma a Lecco questa settimana, che sarà caratterizzata dal passaggio della tappa del Giro d'Italia nella giornata di giovedì 29 maggio. Qui le chiusure previste per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva. Le ulteriori modifiche... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Giro d'Italia e lavori per le strade: come cambia la viabilità a Lecco

