Giro d' Italia dai pro Tito ai pro Gaza | si scatenano i fenomeni

Il Giro d’Italia, simbolo di passione e rivalità nel ciclismo, si trasforma in un palcoscenico di emozioni e messaggi sociali. Dai toni euforici del passato, con incitamenti ai grandi campioni, si passa ora a manifestazioni che riflettono i fenomeni contemporanei, dove le vernici e le scritte sul pavimento raccontano storie più profonde. Scopri come l’evento sportivo si interseca con le problematiche attuali.

Una volta al Giro d’Italia l’asfalto si violava con la vernice per incitare gli assi del ciclismo. Bastavano i nomi dei grandi campioni con un “forza” e con un “dài”, esortazione morale per premere sui pedali e sudare di più e vincere. Oggi, in un’epoca in cui come diceva Ennio Flaiano anche il cretino è specializzato, qualcuno con master e bacio accademico dell’idiozia ha pensato bene (si fa per dire) di liberare la fantasia a colpi di bomboletta spray inneggiando a Josip Broz detto Tito e a Gaza libera. Un affettuoso richiamo a Nova Gorica al galantuomo della stella rossa in fronte e delle foibe nella coscienza, come si trattasse di un bonario paparino al quale rendere omaggio per perpetuarne la memoria... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it