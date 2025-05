Giro d’Italia 2025 la tappa di domani Piazzola sul Brenta-San Valentino | percorso altimetria orari tv

Domani, martedì 27 maggio, il Giro d’Italia 2025 riprenderà con la sedicesima tappa, dopo un giorno di riposo. In questo articolo, esploreremo il percorso, l’altimetria e gli orari della frazione che partirà da Piazzola sul Brenta, fornendo un’analisi delle aspettative per la corsa man mano che ci avviciniamo alla terza settimana della Corsa Rosa numero 108. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti!

Dopo la giornata di riposo di oggi, al termine della quindicesima tappa, il Giro d'Italia riprenderà martedì 27 maggio con la frazione numero sedici. Si entra così nella terza settimana della Corsa Rosa numero 108, che ci fornirà altre indicazioni sul possibile vincitore. La tappa che partirà da Piazzola sul Brenta e si concluderà a San Valentino, presenta un percorso lungo e tortuoso. Andiamo a scoprirlo insieme. PERCORSO. I 203 chilometri della frazione avranno un dislivello di ben 4900 metri avranno sicuramente un impatto sui corridori che dovranno affrontare la prima ascesa, il Carbonare (12,9 km al 4,6% di pendenza media), dopo circa 65 chilometri...

