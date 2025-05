Girls Bike Bootcamp cinque incontri rivolti alle ragazze per promuovere la salute dei bambini attraverso la bicicletta

Dal 31 maggio al 22 giugno 2025, il Girls Bike Bootcamp offre cinque incontri dedicati alle ragazze per promuovere la salute dei bambini attraverso la bicicletta. Organizzato dall'associazione Terreno-Cycling Therapy E.T.S. in collaborazione con BYCS, Cities For Better Health, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini e Psicologo Mobilità, l'evento si svolgerà nel suggestivo Parco Rossani di Bari, incentivando l'attività fisica e il benessere.