Giravano senza assicurazione | sequestrate tre auto in soli 12 minuti

L'Amministrazione comunale di Pescate intensifica la sua battaglia contro gli automobilisti privi di assicurazione. In un'operazione svolta lunedì 26 maggio, gli agenti di Polizia locale hanno sequestrato tre auto in soli 12 minuti, segnando un importante passo nella lotta per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative. Un'azione che evidenzia l'impegno continuo delle autorità locali per un traffico più responsabile.

Prosegue la lotta senza quartiere dell'Amministrazione comunale di Pescate contro gli automobilisti che non assicurano i propri veicoli. Questa mattina, lunedì 26 maggio, gli agenti di Polizia locale del piccolo comune sull'Adda hanno realizzato, loro malgrado, un record: bloccate e sequestrate... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Giravano senza assicurazione: sequestrate tre auto in soli 12 minuti

Giravano senza assicurazione: sequestrate tre auto in soli 12 minuti - Risultati scioccanti dai controlli degli agenti di Polizia locale questa mattina a Pescate. Gli automobilisti sono stati colpiti da sanzioni di 866 euro ... 🔗Segnala leccotoday.it

Auto senza assicurazione né revisione, crescono le multe. Raffica di controlli lungo la costa - Si rischiano multe assai salate ma anche sequestri del mezzo ... Elpidio ha pizzicato cinque automobilisti che giravano senza aver effettuato la revisione e un altro senza il tagliando ... 🔗Si legge su corriereadriatico.it

Sequestrate in soli quattro mesi cento auto senza assicurazione - Allarme della polizia locale per il primo bilancio dell’anno. I varchi Targasystem svelano. le dimensioni del fenomeno. 🔗Riporta msn.com