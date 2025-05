Gioventù nazionale | Zeller si dimetta Raccolta di firme dopo l’oltraggio del rifiuto della fascia tricolore

Gioventù Nazionale ha avviato una raccolta firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Merano, Katharina Zeller, dopo il controverso rifiuto di indossare la fascia tricolore. Il movimento sottolinea il valore del tricolore con slogan forti, come "Il tricolore non si tocca. Merano è Italia!", esprimendo indignazione per l'atto considerato un oltraggio ai simboli nazionali.

“Il tricolore non si tocca. Merano è Italia!”. Queste le parole presenti in uno dei post pubblicati su Instagram da Gioventù nazionale, che nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta firme per le dimissioni del sindaco di Merano Katharina Zeller, eletta tra le file della sinistra, che ha rifiutato di indossare la fascia tricolore durante l’insediamento. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia ha spiegato nella petizione che «la fascia tricolore non è un semplice ornamento, ma il simbolo dello Stato e dell’unità nazionale. Respingerla significa oltraggiare la Repubblica, mancando di rispetto alla nazione e ai suoi cittadini»... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gioventù nazionale: “Zeller si dimetta”. Raccolta di firme dopo l’oltraggio del rifiuto della fascia tricolore

Giochi della gioventù, il 26 e 27 maggio a Roma la fase nazionale con oltre 2.500 gli studenti da tutta Italia - Il 26 e 27 maggio a Roma si svolge la fase nazionale dei Giochi della Gioventù 2025, con oltre 2.500 studenti provenienti da tutta Italia. 🔗continua a leggere