Giovani pestati a sangue per un po' di birra su una scarpa | la denuncia

Una nuova e brutale aggressione ha scosso Napoli, dove un giovane è stato picchiato a sangue per un banale motivo: una birra versata su una scarpa. L'episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in piazzetta Orientale, ha sollevato indignazione e preoccupazione. Le sorelle della vittima denunciano l'aggressione, evidenziando un'inquietante escalation di violenza per motivi futili.