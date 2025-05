Giovani medici concorsi per 72 posti a tempo indeterminato in Toscana | 18 sono in provincia di Livorno

In Toscana, si aprono concorsi per 72 posti a tempo indeterminato destinati a giovani medici, di cui 18 sono situati in provincia di Livorno. Questa iniziativa mira a contrastare la carenza di professionisti nelle zone periferiche e insulari, garantendo così un accesso migliore alle cure sanitarie. Offrendo opportunità di lavoro, si cerca di incentivare i giovani a stabilirsi nelle aree più svantaggiate della regione.

