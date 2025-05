Giovane vita spezzata Un volo con la moto e annega nel torrente Ritrovato dopo 12 ore

In un drammatico racconto di Alfredo Marchetti, la vita di un giovane viene spezzata da un tragico incidente. Un volo mozzafiato con la moto si trasforma in un incubo quando il ragazzo scivola in un torrente, per poi scomparire. Dopo ore di angoscia e attese disperate, la ricerca si intensifica, mentre un genitore vive il terrore di una telefonata che potrebbe rivelarsi fatale.

di Alfredo Marchetti "Ha chiamato Samuel?". L’ansia che sale ogni minuto che passa. Il cellulare che squilla a vuoto. Il terrore che sia successo qualcosa di grave, la telefonata che nessun genitore vorrebbe fare: una richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine perchĂ© del ragazzo non c’è traccia, poi una notte passata in bianco senza sapere dove fosse il figlio e poi. il mondo che finisce. All’alba di ieri mattina è arrivata la notizia che trafigge il cuore. L’hanno trovato: è nel letto di un corso d’acqua di via Provinciale, proprio dove alcune ore prima era transitato anche l’amico che era con lui... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane vita spezzata. Un “volo” con la moto e annega nel torrente. Ritrovato dopo 12 ore

