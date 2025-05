Giovane in coma dopo la rissa l’ipotesi | Incontro con l’aggressore non casuale

Prato, 26 maggio 2025 – Un'aggressione avvenuta il 24 maggio ha ridotto un giovane di 18 anni in coma, suscitando interrogativi sulle circostanze che l'hanno preceduta. La Procura indaga su un possibile incontro mirato con l'aggressore, suggerendo che la rissa fosse pianificata piuttosto che frutto di un caso. Il fatto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulle dinamiche giovanili nella zona.

Prato, 26 maggio 2025 – Non sarebbe stato un incontro casuale, ma una sorta di ‘appuntamento’ che poi è generato in rissa. E’ quanto ipotizzato dalla Procura a proposito dell’aggressione ai danni di un ragazzo di 18 anni di Campi Bisenzio avvenuta sabato scorso, 24 maggio, in piazza Buonamici a Prato. Il giovane, italiano, è tuttora ricoverato in coma farmacologico a Careggi dove è stato operato: colpito più volte, è caduto a terra battendo la testa. La persona che lo avrebbe colpito, sembra ripetutamente, è poi fuggita. A complicare le indagini ci sono le testimonianze, definite “confuse e contraddittorie”, ma tra le ipotesi che si fanno strada c’è quella che il 18enne e il suo aggressore si fossero dati appuntamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovane in coma dopo la rissa, l’ipotesi: “Incontro con l’aggressore non casuale”

