Giovane donna costretta a fare sesso obbligo di dimora per due carabinieri e un poliziotto a Siracusa | promettevano di risolvere vicende giudiziarie

Un grave scandalo scuote Siracusa, dove due carabinieri e un poliziotto sono accusati di sfruttare la loro posizione per costringere una giovane donna a rapporti sessuali in cambio di promettenti risoluzioni di problemi giudiziari. Il tribunale ha recentemente modificato la loro misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, mettendo in luce la gravità delle accuse e le implicazioni per l'integrità delle forze dell'ordine.

