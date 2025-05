Giovane donna costretta a fare sesso arrestati due carabinieri e un poliziotto a Siracusa | promettevano di risolvere vicende giudiziarie

Due carabinieri e un poliziotto sono stati arrestati a Siracusa per aver costretto una giovane donna di 24 anni a rapporti sessuali in cambio della promessa di risolvere sue problematiche legali. L'inquietante vicenda è emersa grazie all'intervento della squadra mobile della Questura e del nucleo investigativo del Comando provinciale, evidenziando gravi abusi di potere all'interno delle forze dell'ordine.

Due carabinieri ed un poliziotto avrebbero millantato la possibilità di risolvere vicende giudiziarie o liti di vicinato ad una donna di 24 anni in cambio di prestazioni sessuali.?I tre sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siracusa e dal nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri che hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giovane donna costretta a fare sesso, arrestati due carabinieri e un poliziotto a Siracusa: promettevano di risolvere vicende giudiziarie

Sventata la truffa ad una donna di 88 anni. Due pregiudicati arrestati dai carabinieri - Due pregiudicati di origine campana, un 39enne e un 56enne, sono stati arrestati dai carabinieri ad Arrone dopo aver tentato di truffare un'88enne con la storia del "falso incidente". 🔗continua a leggere

Giovane donna costretta a fare sesso, arrestati due carabinieri e un poliziotto: promettevano di risolvere vicende giudiziarie - Due carabinieri ed un poliziotto avrebbero millantato la possibilità di risolvere vicende giudiziarie o liti di vicinato ad una donna di 24 anni in cambio di prestazioni sessuali.?I tre sono stati arr ... 🔗Secondo msn.com

Costretta a fare sesso davanti alla suocera per scacciare il male con un rito - La suocera officiava dei riti magici mentre la coppia faceva sesso, o per meglio dire mentre la donna ... giovane veniva sottoposta ad angherie di ogni tipo: non poteva uscire sola da casa, era ... 🔗Segnala rainews.it