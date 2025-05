Giostra parte il montaggio scudi in Piazza Grande

Arezzo si prepara a celebrare la Giostra del Saracino, con il montaggio degli scudi in Piazza Grande, previsto per mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Questa tradizionale scenografia, che adornava la piazza dal 1997, trasforma il cuore della città in un palcoscenico vibrante, pronto ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno. Scopriamo insieme i dettagli di questa storica preparazione.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Torna a vestirsi a festa Piazza Grande. Nella giornata di mercoledì 28 maggio, dalle ore 8.00 inizieranno le operazioni di montaggio degli scudi che si protrarranno anche giovedì 29. L’attuale scenografia è stata inaugurata nel 1997 e rappresenta Piazza Grande come un luogo “neutro” nel quale ogni facciata si traduce nella rappresentanza di quartieri, nobili famiglie, istituzioni del Comune medievale e del contado. Nel suo insieme il complesso di stemmi apposto sulle quattro facciate offre uno spaccato di quella che era la realtà istituzionale, sociale e politica della città e del territorio aretini all’epoca in cui la rievocazione è idealmente ambientata... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostra, parte il montaggio scudi in Piazza Grande

Giostra, al via il montaggio scudi in Piazza Grande - Mercoledì 28 maggio, Piazza Grande si prepara a rivestirsi di festa con l'inizio del montaggio degli scudi. 🔗continua a leggere

Giostra, parte il montaggio scudi in Piazza Grande - Nella giornata di mercoledì 28 maggio, dalle ore 8.00 inizieranno le operazioni di montaggio degli scudi che si protrarranno anche giovedì 29 ... 🔗Segnala lanazione.it

Giostra, al via il montaggio scudi in Piazza Grande - L’attuale scenografia è stata inaugurata nel 1997 e rappresenta Piazza Grande come un luogo “neutro” nel quale ogni facciata si traduce nella rappresentanza di quartieri, nobili famiglie, istituzioni ... 🔗arezzonotizie.it scrive

Giostra, confermati gli sponsor delle tribune. Un libretto sulla scenografia di piazza Grande - Il sindaco Ghinelli ha presentato il francobollo dedicato al Saracino. Chimet, Orchidea Preziosi, Chimera Gold e Seco ancora a fianco della manifestazione ... 🔗Riporta arezzonotizie.it