Giornata mondiale senza tabacco Ulss 9 nei mercati per far smettere di fumare

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l'ULSS 9 scende in campo nei mercati locali per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di smettere di fumare. Il consumo di tabacco rappresenta una delle principali minacce per la salute pubblica, contribuendo a milioni di morti evitabili e aumentando il rischio di malattie croniche. Un'iniziativa per informare e incoraggiare cambiamenti positivi e salutari nella comunità.

Il fumo di tabacco rimane uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo. È infatti tra le principali cause di morte evitabili ed è un importante fattore di rischio prevenibile per malattie croniche non trasmissibili come cancro, diabete e malattie polmonari e cardiovascolari. Più di 8... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Giornata mondiale senza tabacco, Ulss 9 nei mercati per far smettere di fumare

