Giornata mondiale senza tabacco | test e consulenze all’ospedale Papa Giovanni

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’ASST Papa Giovanni XXIII offre test e consulenze presso il proprio ospedale, promuovendo la consapevolezza sui danni causati dal fumo. Scopri tutte le iniziative programmate nelle diverse sedi, volte a sensibilizzare la comunità sull'importanza di un stile di vita sano e libero dal tabacco.

GLI EVENTI. Ecco tutte le iniziative della Asst Papa Giovanni XXIII nelle varie sedi per promuovere una maggiore attenzione ai danni del fumo delle sigarette...

