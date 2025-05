Giornata mondiale dell' ambiente torna ad Ancona l' appuntamento con Pulifondali e Pulispiagge

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Ancona ospita il ritorno dell'iniziativa "Pulifondali e Pulispiagge", promossa dalla FIPSAS. Questo evento, che unisce partecipanti da tutta Italia nella lotta contro l'inquinamento, si svolgerà il 5 giugno e coinvolgerà oltre 40 località, facendo una raccolta massiva di rifiuti in mare e sulle spiagge. Un'iniziativa fondamentale per la tutela del nostro ambiente.

ANCONA – La FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) fa il "Giro d'Italia" con Pulifondali e Pulispiagge. L'ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno. Oltre 40 le località...

