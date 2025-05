Giornata mondiale dei bambini scomparsi in Italia 64 segnalazioni al giorno I dati di Telefono Azzurro

Il 25 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale dei Bambini Scomparsi, un'occasione per riflettere su un problema grave e crescente. In Italia, il Telefono Azzurro ha rivelato che ogni giorno si registrano 64 segnalazioni di minori scomparsi. Ernesto Caffo, presidente dell'organizzazione, ha evidenziato l'urgenza di affrontare un fenomeno che raggiunge dimensioni preoccupanti, necessitando di attenzione e azioni immediate.

“Il fenomeno dei bambini scomparsi ha assunto proporzioni allarmanti, come dimostrano i dati internazionali e quelli relativi all’Italia”. Ha parlato così Ernesto Caffo, presidente del Telefono Azzurro, domenica 25 maggio, durante la Giornata Mondiale dedicata proprio ai bambini scomparsi. L’intervento di Caffo fa luce su un fenomeno di cui si parla poco e i cui numeri, affatto rassicuranti, sono poco noti e tratteggiano uno scenario drammatico. Per l’occasione, Telefono Azzurro ha realizzato un dossier volto a “fotografare” il fenomeno e lo ha presentato al Convegno “I bambini invisibili”, organizzato presso la Camera dei Deputati e a cui hanno preso parte membri istituzionali ed esperti di rilievo internazionale... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale dei bambini scomparsi, in Italia 64 segnalazioni al giorno. I dati di Telefono Azzurro

