giornata internazionale dei bambini scomparsi uno stand informativo della polizia di stato

Il 25 maggio si celebra la 'Giornata internazionale dei bambini scomparsi', un'iniziativa dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza su un fenomeno tragico che coinvolge molti bambini. In occasione di questo giorno, la Polizia di Stato di Genova ha allestito uno stand informativo per sensibilizzare la comunità e diffondere importanti informazioni sulla prevenzione e la tutela dei minori.

Giornata internazionale bambini scomparsi: il dossier di Telefono Azzurro - I dati presentati in un convegno alla Camera dei deputati: nel primo semestre 2024, registrate in Italia 11.694 denunce di scomparsa. Circa 64 al giorno. in 57 casi su 100 si tratta di stranieri ... 🔗Lo riporta romasette.it

Giornata dei bambini scomparsi, alla Festa dello Sport lo stand della polizia - Gli agenti hanno spiegato il funzionamento dell’app YOUPOL che permette di mettersi in contatto con la sala operativa della Questura per una diretta richiesta di assistenza ... 🔗Come scrive primocanale.it