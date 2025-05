Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi la Questura di Avellino incontra gli studenti di Monteforte Irpino

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, celebrata il 25 maggio, la Questura di Avellino ha organizzato un incontro con gli studenti di Monteforte Irpino. Questo evento mira a riflettere e sensibilizzare i giovani su un tema tanto delicato e importante, in memoria del piccolo Etan Patz, scomparso nel 1983. L'iniziativa rappresenta un passo significativo nella lotta contro il fenomeno dei bambini scomparsi.

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, celebrata ogni anno il 25 maggio a partire dal 1983 in memoria del piccolo Etan Patz, la Questura di Avellino ha promosso un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto agli studenti.

