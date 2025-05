Giornata delle Persone Scomparse 80 denunce al giorno | Il 70% riguarda minori

In occasione della Giornata delle Persone Scomparse, il vicequestore Marcello Castello ha lanciato un appello disperato, rivelando che ogni giorno vengono registrate 80 denunce, di cui il 70% riguarda minori. Durante un incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Aurigemma, ha esortato tutti a collaborare nella protezione e nella sicurezza dei piĂą giovani.

“Sono 80 le denunce che riceviamo ogni giorno per persone scomparse. Il 70 per cento sono minori. Ecco perchĂ© dovete aiutarci a proteggervi”. A sottolinearlo è il vicequestore Marcello Castello, intervenuto durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Aurigemma, in occasione... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giornata delle Persone Scomparse, 80 denunce al giorno: “Il 70% riguarda minori”

