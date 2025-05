Giornata del Sollievo | le tre aziende sanitarie in rete con oltre 15mila interventi

In occasione della XXIV Giornata del Sollievo, il 25 maggio, tre aziende sanitarie si uniscono per celebrare un'importante rete provinciale dedicata alla terapia del dolore. Con oltre 15mila interventi realizzati, professionisti e strutture lavorano insieme per alleviare la sofferenza fisica e psichica delle persone affette da dolore cronico, sottolineando l'importanza di unire forze per supportare chi vive questa difficile condizione.

