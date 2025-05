Giorgio Silli a Quito per l' insediamento di Daniel Noboa rafforzati i rapporti Italia-Ecuador

Giorgio Silli, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, ha partecipato a Quito all'insediamento del presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa. Questa visita ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare i legami tra Italia ed Ecuador, promuovendo una cooperazione bilaterale in un contesto di grande cordialità e collaborazione. L'evento sottolinea l'impegno congiunto per un futuro prospero e sostenibile per entrambe le nazioni.

Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha partecipato a Quito alla cerimonia ufficiale di insediamento del presidente della Repubblica dell'Ecuador, Daniel Noboa. La missione si è svolta in un clima di grande cordialità e ha confermato l'eccellente stato dei rapporti tra Italia ed Ecuador, nel quadro del rilancio delle relazioni tra l'Italia e l' America Latina. "A nome del governo italiano, desidero formulare i migliori auguri al presidente Noboa per il suo mandato. La mia presenza qui testimonia l'attenzione con cui l'Italia guarda a questa regione e il valore speciale del rapporto con l'Ecuador, con cui celebriamo quest'anno 125 anni di relazioni diplomatiche", ha detto il sottosegretario, ricordando che il prossimo sette ottobre a Roma avrà luogo la nuova edizione del vertice Italia-America Latina e Caraibi con i ministri degli Esteri di tutto il continente, un'opportunità strategica di diplomazia della crescita...

