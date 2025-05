Giorgio Armani svela le divise dell' Italia di Milano-Cortina

Giorgio Armani ha svelato oggi, presso il club Armani/Privé di Milano, le divise ufficiali EA7 Emporio Armani che vestiranno gli atleti italiani alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Con un design elegante e sofisticato, queste divise rappresentano un connubio di stile e performance, pronti a esaltare il talento della squadra azzurra durante l'evento sportivo mondiale.

