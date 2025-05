Giorgia Meloni e Roberta Metsola a Bologna | ecco il programma della visita

Domani, 27 maggio 2025, Bologna accoglierà la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Entrambi parteciperanno all'assemblea 2025 di Confindustria, un'importante occasione per discutere le sfide economiche e politiche attuali. La visita rappresenta un momento significativo per il dialogo tra le istituzioni europee e italiane. Scopri il programma completo della giornata.

Bologna, 26 maggio 2025 – Arrivo a Bologna, domani martedì 27 maggio, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Metsola e Meloni, saranno in città già dal mattino in quanto parteciperanno all'assemblea 2025 di Confindustria presso il Teatro EuropAuditorium. Terminata la presenza presso l'associazione degli industriali, si sposteranno al Tecnopolo. Metsola e Meloni visiteranno il 'Dama - Data Manifattura Emilia-Romagna' insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. L'arrivo è previsto alle 13.10 all'ingresso CinecaInfn di via Stalingrado 84, dove sarà possibile fare riprese tv e foto...

