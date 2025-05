Gioca a basket coi compagni di cella mangia pollo e fagioli | la vita in carcere di Diddy

La vita di Puff Daddy, icona della musica hip-hop, ha preso una piega drammatica. Attualmente coinvolto in un processo per abusi a lungo termine su donne, tra cui la sua ex fidanzata Cassie Ventura, Diddy si trova ora a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni, vivendo momenti insoliti dietro le sbarre, dove gioca a basket e consuma pasti semplici come pollo e fagioli.

Puff Daddy, 55 anni, è stato accusato di aver sfruttato il suo status di potere nel mondo dello spettacolo per abusare di donne, tra cui la ex fidanzata Cassie Ventura che è una testimone fondamentale al processo che in corso, attraverso minacce e violenza per due decenni, dal 2004 fino al suo arresto lo scorso settembre. L’artista si è dichiarato non colpevole, mentre i suoi legali sostengono che i pubblici ministeri abbiano raccolto prove di violenza domestica, ma non dei reati federali contestati. TMZ, noto giornale di gossip statunitense, fa sapere che Diddy trascorrerebbe le giornate giocando a basket e a giochi da tavolo con i suoi compagni di cella... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gioca a basket coi compagni di cella, mangia pollo e fagioli”: la vita in carcere di Diddy

