Ginnastica due atlete cervesi brillano in Francia e Spagna

Due talentuose atlete cervesi, Margherita Fucci e Caterina Maltoni, conquistano la scena internazionale, eccellendo in Francia e Spagna. Margherita, parte del Team Italia, ha dimostrato il suo valore al club Atony Gr, mentre Caterina, ex atleta della Nazionale Junior, continua a lasciare il segno nel mondo della ginnastica. Scopriamo i loro straordinari successi e il potenziale che rappresentano per il futuro.

La ginnastica cervese brilla in Francia e in Spagna con le atlete Margherita Fucci (Team Italia) e Caterina Maltoni (ex ginnasta della squadra Nazionale Junior). Margherita Fucci, dopo essersi messa in luce alla fase regionale francese in forza come ginnasta straniera al club Atony Gr, ha...

