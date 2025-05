Ginnastica artistica l’Italia sogna lo scettro agli Europei | le Fate rinnovate inseguono il poker e tante finali

Oggi iniziano gli Europei 2025 di ginnastica artistica, dove l'Italia, con le sue rinnovate fate, punta a riconquistare il titolo e raggiungere il poker di medaglie. Le qualificazioni femminili si svolgeranno a Lipsia, in Germania, con l'azzurra in pedana alle 18.00, pronte a inseguire non solo il podio, ma anche numerose finali. Un'avventura piena di emozioni attende le esperte ginnaste italiane.

Gli Europei 2025 di ginnastica artistica si aprono oggi con la disputa delle qualificazioni femminili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. L’Italia scenderà in pedana a Lipsia (Germania) alle ore 18.00 nella quarta e ultima suddivisione, con il sogno di difendere lo scettro conquistato lo scorso anno a Rimini e di festeggiare il poker nei team event considerando anche le apoteosi di Volos 2006 e Monaco 2022. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento un po’ rinnovata rispetto alla corazzata che la scorsa estate si mise al collo la medaglia d’argento nel team event delle Olimpiadi di Parigi 2026, ma ha tutte le carte in regola per confermarsi sul trono continentale... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, l’Italia sogna lo scettro agli Europei: le Fate rinnovate inseguono il poker e tante finali

