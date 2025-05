Ginnastica artistica le qualificate alle finali degli Europei 2025 | Esposito fa la voce grossa

A Lipsia, in Germania, si sono definiti i nomi delle atlete qualificate per le finali degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Tra le migliori 24 del concorso generale e le prime otto di ogni specialitĂ , spicca Manila Esposito, che ha dimostrato un'impressionante determinazione e talento, segnando un passo decisivo verso la competizione finale.

A Lipsia (Germania) si è delineato il quadro delle qualificate alle varie finali degli Europei 2025 di ginnastica artistica: le migliori 24 atlete nel concorso generale individuale e le prime otto in ciascuna specialitĂ si sono meritate l’accesso all’atto conclusivo. Manila Esposito ha fatto la voce grossa: prima nell’all-around, prima al corpo libero, seconda alla trave e quinta alle parallele asimmetriche, avrĂ così la possibilitĂ di difendere i titoli continentali nel generale, al quadrato e sui 10 cm. Fanno festa anche Sofia Tonelli (quarta sul giro completo e alla trave) e Sofia Tonelli (ottava al quadrato), subito tra le grandi alla loro prima apparizione nella rassegna continentale... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, le qualificate alle finali degli Europei 2025: Esposito fa la voce grossa

