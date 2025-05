Ginnastica artistica la formazione dell’Italia maschile per gli Europei | scelti quartetti e ordini di salita

La Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, sotto la guida del Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro, ha annunciato la formazione per le qualificazioni agli Europei 2025. Gli azzurri si preparano a scendere in pedana martedì 27 maggio, in attesa di competere per un posto nella fase finale del prestigioso evento. Saranno svelati quartetti e ordini di salita per affrontare questa importante sfida.

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha delineato l a formazione che prenderà parte alle qualificazioni degli Europei 2025 di ginnastica artistica. Gli azzurri scenderanno in pedana martedì 27 maggio, impegnati nelle terza e ultima suddivisione a partire dalle ore 17.30: a Lipsia (Germania) si assegneranno le medaglie della gara a squadre, oltre a individuare gli atleti che potranno partecipare alle varie finali di questa rassegna continentale. L’Italia cercherà di salire sul podio per la quarta edizione di fila dopo l’argento del 2022, l’oro del 2023 e il bronzo del 2024... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia maschile per gli Europei: scelti quartetti e ordini di salita

Ginnastica artistica, Castellaro e Villa in finale nella World Challenge Cup - Filippo Castellaro e la squadra di Villa brillano nella fase di qualificazione della World Challenge Cup a Koper, Slovenia. continua a leggere

Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per gli Europei: scelti quartetti e ordini di salita, caccia all’oro - Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha delineato la formazione che prenderà parte alle ... Come scrive oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: ... Riporta oasport.it

Ginnastica Artistica: Storia, Benefici e Allenamento - La ginnastica artistica è un’attività sportiva che richiede un elevato grado di forza, flessibilità, coordinazione e grazia. Questo sport, che combina elementi acrobatici, artistici e coreografici, ha ... Da microbiologiaitalia.it