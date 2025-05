Ginnastica artistica Italia uber alles | Fate Campionesse d’Europa quarto oro a squadre da favola

L'Italia della ginnastica artistica continua a scrivere pagine di storia, aggiudicandosi il quarto oro consecutivo a squadre agli Europei. Questo straordinario successo non è solo il risultato di talento e impegno, ma anche di una mentalità vincente che spinge atlete e allenatori a puntare sempre più in alto. Scopriamo insieme come l'Italia ha consolidato la sua leadership in questo affascinante sport.

Vincere aiuta a vincere, dopo ogni successo bisogna sempre pensare a quello successivo, dopo ogni affermazione non bisogna mai sedersi sugli allori e si devono fissare nuovi obiettivi. Dettami che l'Italia ha imparato benissimo da alcuni anni e che rispetta con precisione chirurgica, conquistando trofei a mani basse e regalando emozioni a cui non ci si abitua mai, scrivendo pagine di storia che rimarranno tali per i decenni a venire, stabilmente vergate nei libroni dello sport tricolore. La nostra Nazionale di ginnastica artistica femminile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre degli Europei, incominciati oggi a Lipsia (Germania), e confermandosi così sul trono del Vecchio Continente dopo l'apoteosi dello scorso anno a Rimini...

