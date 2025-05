Ginevra Bindi conquista l' oro in Spagna nella Liga Iberdrola

Ginevra Bindi, ginnasta aretina, conquista un prestigioso oro nella terza divisione della Liga Iberdrola in Spagna. Con un esercizio straordinario alle clavette, la campionessa di ginnastica ritmica si è assicurata il gradino più alto del podio, celebrando un debutto indimenticabile per il suo club Vel... e portando così lustro alla sua città di Arezzo.

AREZZO Una straordinaria medaglia d’oro in Spagna per la ginnasta aretina Ginevra Bindi. Al debutto nella terza divisione della Liga Iberdrola sale sul gradito più alto del podio con uno splendido esercizio alle clavette. La campionessa della ritmica ieri pomeriggio è scesa in pedana per il club Velilla di Madrid ed ha spiccato il volo sulla prestigiosa pedana del palazzetto di Puerto de Sagunto a Valencia. L’atleta Falciai in prestito al club madrileno ha effettuato un bellissimo esercizio alle clavette con il quale ha ottenuto il punteggio 26.450 che vale il primo posto nella classifica per attrezzo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginevra Bindi conquista l'oro in Spagna nella Liga Iberdrola

