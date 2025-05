Giallo sulla tregua a Gaza | fonti di Hamas annunciano l’accordo Witkoff smentisce

Un potenziale accordo di tregua a Gaza, annunciato da fonti di Hamas, è stato smentito da Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, secondo quanto riportato da Axios. La notizia, inizialmente diffusa dall'Afp, aveva suscitato speranze per un allentamento delle tensioni, ma ora sembra infrangersi di fronte a tali dichiarazioni, lasciando il futuro del conflitto ancora incerto.

La doccia fredda è arrivata da Axios: il sito, citando l’inviato di Donald Trump Steve Witkoff, ha smentito la notizia secondo cui Hamas avrebbe accettato la tregua a Gaza proposta dallo stesso Witkoff. La notizia era stata data dall’ Afp, citando fonti di Hamas, e aveva fatto rapidamente il giro del mondo. Smentita la notizia del sì alla tregua a Gaza da parte di Hamas. «Quello che ho visto da Hamas è deludente e completamente inaccettabile», ha detto Witkoff al giornalista di Axios Barak Ravid, secondo quanto riferito dallo stesso giornalista in un post su X. «Witkoff mi ha detto che Israele accetterà un cessate il fuoco temporaneo con la liberazione di metà degli ostaggi vivi e metà dei deceduti e che conduca a “negoziati concreti per trovare una strada verso un cessate il fuoco permanente, che ho accettato di presiedere... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo sulla tregua a Gaza: “fonti di Hamas” annunciano l’accordo, Witkoff smentisce

