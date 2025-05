Giallo sui ladri di patate devastano le terre prima del raccolto | “Danni incalcolabili”

L'allerta è alta nelle campagne tra Maccarese e Passoscuro: i ladri di patate stanno seminando devastazione prima del raccolto, causando "danni incalcolabili". Emanuele Salvalaio, un agricoltore locale, ha denunciato la situazione insostenibile attraverso i social, evidenziando come i furti si siano intensificati nelle ultime settimane. La comunità è in allerta e cerca soluzioni per fermare questa ondata di criminalità agricola. Continua a leggere...

