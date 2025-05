Giallo Maria Denisa Adas | telefoni riaccesi e traffico di dati dopo la scomparsa

La misteriosa scomparsa di Maria Denisa Adas, trentenne romena, avvenuta a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio, si arricchisce di nuovi elementi. Analizzando i movimenti sui suoi dispositivi mobili, emergono traffico di dati e riaccensione dei telefoni, gettando un'ulteriore ombra sul caso. Un enigma che promette di rivelare segreti inquietanti legati alla vita della giovane escort.

Un mistero nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, quella in cui Maria Denisa Adas è misteriosamente scomparsa a Prato, si sono registrati movimenti inaspettati sui suoi dispositivi mobili. I telefoni della trentenne romena, escort residente a Roma e in trasferta in Toscana per lavoro, si sono riaccesi per alcuni minuti. Da entrambi è stato rilevato uno scambio di dati con almeno altri due dispositivi, un dettaglio inquietante che rafforza l'ipotesi di un sequestro. Gli ultimi contatti e l'enigma dei telefoni. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, diretti dalla Procura di Prato e dal procuratore Luca Tescaroli, non è chiaro chi abbia riattivato i telefoni: se Denisa stessa o i suoi rapitori...