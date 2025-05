Giallo in Sardegna | il mare restituisce un cadavere in stato di saponificazione a Gutturu de Flumini

Un macabro ritrovamento ha scosso la costa sud-occidentale della Sardegna, dove un cadavere in avanzato stato di saponificazione è stato rinvenuto a Gutturu de Flumini, ad Arbus. Il corpo, irriconoscibile e privo di alcune parti, ha avviato indagini approfondite, con l'analisi del DNA come metodo principale per determinarne l'identità. Scopri di più su questa inquietante vicenda.

Macabro ritrovamento sulla costa sud-occidentale della Sardegna: un cadavere in stato avanzato di saponificazione è stato trascinato a riva ad Arbus. Il corpo è irriconoscibile e manca di alcune parti. Le indagini puntano sull’analisi del Dna per risalire all’identità... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Giallo in Sardegna: il mare restituisce un cadavere in stato di saponificazione a Gutturu de Flumini

Giallo in Sardegna: il mare restituisce un cadavere in stato di saponificazione a Gutturu de Flumini - Macabro ritrovamento sulla costa sud-occidentale della Sardegna: un cadavere in stato avanzato di saponificazione è stato trascinato a riva ad Arbus ... 🔗Segnala fanpage.it

Il mare sardo restituisce 2 tonnellate di rifiuti - Due tonnellate di rifiuti adagiati sul fondale di due aree marine protette della Sardegna sono stati ... sono inquietanti. Il mare ha restituito di tutto: reti a strascico, attrezzi da pesca ... 🔗ansa.it scrive

Cabras: il mare restituisce una bottiglia con un messaggio di un giovane piemontese - La spiaggia di Maimoni, sulla costa del Sinis, ha restituito ... Sardegna". Rulof, il mago del fai date che mostra ogni giorno i suoi esperimenti su YouTube, ha buttato la bottiglia in mare ... 🔗Riporta unionesarda.it