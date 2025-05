GialappaShow tra parodie di Monica Setta Milly De Martino Lazza e Annalisa reazioni e inviti

Il GialappaShow, in onda ogni lunedì su Sky Uno e TV8, offre un mix di parodie esilaranti dedicate a celebrità come Monica Setta, Milly De Martino, Lazza e Annalisa. Questo format innovativo ha generato reazioni contrastanti tra i vip imitati e il pubblico, scatenando discussioni e curiosità. Scopriamo insieme il mondo di risate e polemiche che ruota attorno a questo divertente progetto.

Da qualche settimana, ogni lunedì su Sky Uno e TV8 viene trasmesso un format particolare, il GialappaShow, che si distingue per le sue parodie di personaggi famosi. Il programma, particolarmente curato e innovativo, ha suscitato reazioni molto diverse tra i protagonisti delle imitazioni e il pubblico stesso. Le parodie hanno infatti diviso l'opinione, tra chi .

