Già mossi sui fantini durante l’inverno

L'inverno ha già portato a importanti novità per la contrada dell’Oca, che si prepara a tornare sul tufo per la quarta carriera consecutiva. Dopo un’attenta selezione, il capitano Duccio Cottini, al debutto in questo ruolo, osserva: "Sui fantini ci siamo già mossi durante l’inverno". Le aspettative sono alte e il fervore tra i contradaioli è palpabile.

Un'altra volta presente sul tufo, per la quarta carriera consecutiva, sarà la contrada dell'Oca, uscita a sorte dopo la doppia presenza tra i canapi nel 2024: "Sui fantini ci siamo già mossi durante l'inverno – commenta il capitano Duccio Cottini, alla prima esperienza in questo ruolo – ora ovviamente diventa tutto più concreto, rianalizzeremo tutta la situazione sia riguardo alle contrade che ai fantini, ora parte il gioco vero". Il Palio di luglio vedrà presente sul verrocchio per la seconda volta Renato Bircolotti, alla sua seconda presenza in Piazza come mossiere, dopo la carriera del luglio 2022, con i capitani d'accordo all'unanimità per la sua riconferma...

